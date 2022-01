Prefeitura lança edital para eleição do Conselho Municipal de Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está lançando o edital de convocação das plenárias por segmento representativo para a eleição do Conselho Municipal de Saúde Triênio 2022-2025.

Podem participar, todos os trabalhadores da saúde, entidades, prestadores de serviços da área e usuários do SUS.

As inscrições acontecerão do dia 24 de janeiro a 04 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Sede do Conselho Municipal de Saúde, localizada na Rua Dr. Josias Machado, 453, Centro.

Confira aqui o edital completo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto