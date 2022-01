Professores da UFS aprovam suspensão do retorno das aulas presenciais

Durante uma Assembleia Geral realizada na última terça-feira, 25, os professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) aprovaram, por ampla maioria, a suspensão do retorno das atividades presenciais ou híbridas na instituição a partir de 31 de janeiro, em rejeição à Portaria 1446, do Gabinete da Reitoria.

Segundo o professor e presidente da Associação dos Docentes da UFS (ADUFS), Romero Venâncio, por conta da pandemia de covid-19, os professores posicionaram-se ainda favoráveis à retomada do ensino remoto.

“Não há dúvidas de que estamos cansados do ensino remoto. Não apenas nós professores, mas também os estudantes. Sabemos que há diferenças substanciais entre as atividades presenciais e remotas, mas compreendemos que o fundamental, e sempre prioritário, é a defesa da vida. Por isso, e entendendo os alertas da ciência, o mais cuidadoso é não termos atividade presencial neste momento”, disse Romero Venâncio.

Vale ressaltar que este cuidado a que se refere Romero tem como base dados e evidências atuais da circulação do coronavírus em Sergipe. Um indicador neste sentido foi apresentado durante a Assembleia: de 239 testes antígeno realizados na última segunda-feira, 24, no Centro de Aracaju, 43% tiveram resultado positivo para a covid-19. “Frente a este cenário, as professoras e professores da UFS deliberaram pela continuidade de ações em defesa da saúde e da vida e pela cobrança de condições efetivas de segurança sanitária à Reitoria da universidade”, destacou a ADUFS em nota.

Comprovante de vacinação

Cabe destacar que a decisão dos professores foi tomada após a Universidade Federal de Sergipe, atendendo a uma determinação judicial, passar a exigir o comprovante de vacinação de toda a comunidade acadêmica. Aliás, foi por conta de tal exigência, que o retorno das aulas presenciais foram adiadas para o dia 31 de janeiro. Contudo, a UFS ainda não se manifestou sobre a decisão tomada pelos professores.