Em protesto, policiais bloqueiam avenidas em Aracaju

Este já é o terceiro ato da categoria desde o último dia 11. Eles cobram reajuste salarial, retorno do adicional de periculosidade e ainda a restruturação da carreira.

Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol), Adriano Bandeira, o governador Belivaldo Chagas deu ´carta branca´ ao secretário de Segurança Pública, João Eloy, para que ele atendesse às reivindicações da categoria, mas segundo ele, o secretário até o momento não recebeu as lideranças do movimento.