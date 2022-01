Ages de Lagarto oferta 12 novos cursos em 2022

A Faculdade Ages de Lagarto está ofertando novos cursos para este primeiro semestre de 2022. Com a ampliação de cursos e oferta de vagas, mais sergipanos terão oportunidade de ingressar no curso sonhado em uma das melhores instituições de ensino superior.

Os novos cursos disponibilizados são: Administração, Nutrição, Gestão Comercial, Engenharia de Produção, Gestão Financeira, Engenharia Mecânica, Design de Interiores, Farmácia, Gestão de Qualidade, Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos e Logística.

O diretor da unidade, Eduardo Alves, destaca que, com a chegada dos novos cursos na Faculdade Ages de Lagarto, a instituição terá um portfólio diferenciado nas áreas de Saúde, Gestão e Engenharias para atender uma demanda importante na região, formando profissionais extremamente qualificados para atuar mercado de trabalho de forma responsável, além de contribuir com o crescimento local.

“Com a nossa forma de ensinar, com metodologias inovadoras e com muita paixão, vamos continuar com a nossa missão de transformar o país pela educação”, afirma Eduardo Alves, entusiasmado.

Inscrições e informações sobre todos os cursos ofertados na Ages podem ser obtidas no site ages.edu.br ou ainda pelo telefone 4020-2340. A Faculdade Ages de Lagarto está localizada na Rodovia Antônio Martins de Menezes, 270 – Várzea dos Cágados.