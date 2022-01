HUL: iniciativa proporciona musicoterapia no ambiente hospitalar

Proporcionar um momento afetivo para os pacientes internados com utilização de músicas e fotos relacionadas aos pacientes. Esse o propósito da ação Musicoterapia no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), nesta edição contemplando os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar.

A iniciativa do projeto HumanizArte do HUL conta com a participação de integrantes do Programa de Residência Multiprofissional de Atenção Hospitalar à Saúde, formada por residentes de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

Antes da realização da ação na UTI foi feito um contato com as famílias dos pacientes, que informaram sobre músicas e bandas de preferência dos internos, que foram executadas ao vivo na UTI pelos músicos e técnicos de enfermagem Augusto Mendes (acordeon) e Adriel Lima (violão). Também foram solicitadas aos familiares fotografias dos pacientes anteriores à internação, que foram compartilhadas com os profissionais que atuam na UTI, gerando mais familiaridade e aproximação entre as equipes e os pacientes.

“Foi um momento muito especial para os pacientes, para a equipe e para nós do projeto”, destaca Sara Marine, terapeuta ocupacional residente. “Quem participou pôde perceber a energia incrível na UTI; todos ficamos contagiados com a emoção que tomou conta do setor”, descreve, lembrando que a ação teve o intuito de promover um fortalecimento da memória afetiva dos pacientes. “Levando em consideração que o paciente no processo de hospitalização tem um rompimento abrupto na sua rotina, passando dias e até meses dentro da UTI, recebendo visita de um familiar ou amigo apenas uma vez ao dia, o que fragiliza sua vida afetiva e social”, reforça.

“As ações de humanização realizadas na UTI e em outros setores do HUL nos engrandece enquanto seres humanos; com pequenos gestos e atitudes conseguimos alegrar e fazer a diferença na vida de cada paciente”, observa Silvana Garcia, profissional de educação física e preceptora do projeto HumanizArte. “Para mim é um presente ser preceptora do projeto e poder participar de ações tão especiais como essa”, observa.

“São iniciativas como essas que permitem a manutenção dos laços entre a família, paciente e equipe”, explica por sua vez Aline Alves, integrante e preceptora do projeto. “Acreditamos que a música é um meio de fortalecimentos dos vínculos e de melhora do ambiente da UTI, uma vez que o espaço compreende não só a dimensão física, mas também social, profissional e das relações interpessoais”, conclui.

Fonte: HUL