Aluna do IFS Lagarto chega a final do Tech4Good, da Huawei

A estudante do Instituto Federal de Sergipe (IFS) do curso de Licenciatura em Física do Campus Lagarto, Renata Nascimento dos Santos, está na final da competição Tech4Good, do programa global de intercâmbio cultural e profissional “Seeds for the future 2021” (SFTF), da Huawei. Ela é uma das 11 integrantes da equipe Digital4People, que representa o Brasil dentre as dez equipes finalistas da disputa.

O time da estudante do IFS desenvolveu um projeto para solucionar e otimizar o processo de distribuição de água por meio de carros pipas em regiões, que carecem de recursos hídricos do Brasil. Na primeira fase do programa SFTF, eles foram nomeados como os melhores do Brasil e Colômbia. Já na segunda fase, a equipe Digital4People ficou entre as dez melhores do mundo.

“Agora estamos na fase que decidirá os três melhores mundialmente, em que os vencedores receberão vários prêmios, além de uma certificação”, explicou a estudante do IFS, Renata dos Santos.

Projeto Digital4People

A ideia que levou a equipe Digital4People para a final trata-se de um sistema de gerenciamento de distribuição de água para pessoas que precisam usar cisternas. O sistema proposto monitora o nível de caixas d’água, informa a um servidor central quando elas precisam ser abastecidas e quando foram devidamente preenchidas.

Incentivo

A coordenadora de Incubação e Empreendedorismo do IFS, Stephanie Kamarry, afirma que: “para os estudantes, a participação em olimpíadas e competições durante o curso significa um incentivo ao estudo e a descoberta de campos da ciência e tecnologia, podendo influenciar, inclusive, na escolha da sua trajetória profissional”.

Conforme o diretor de Inovação do IFS, Augusto Andrade, participar de olimpíadas e competições é de extrema importância para o desenvolvimento dos alunos. “Elas testam o conhecimento dos estudantes e abrem um amplo leque de oportunidades. As competições científicas são fundamentais para o desenvolvimento de diversas habilidades importantes dos discentes, possibilitando um crescimento pessoal e acadêmico representativo”, destaca o diretor.

Premiação

O resultado final da Competição Tech4Good será divulgado pelo júri técnico ainda este mês. Serão premiadas três equipes. A classificada em 1º lugar receberá um certificado da competição e 20 mil dólares em produtos escolhidos. Além disso, terá entre os prêmios também a consultoria individual com um executivo da Hauwei, sessões de mentoria, a oportunidade de encontro com investidores para possibilitar a realização do projeto, dentre outros.

Fonte: IFS