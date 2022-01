Carreta com cigarros contrabandeados do Paraguai é apreendida em Sergipe

Na última quarta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai que estava sendo transportada em um caminhão para o estado de Alagoas. A ação aconteceu no km 69 da BR-101, em Maruim/SE.

“Uma de nossas equipes fazia um trabalho de ronda quando deu ordem de parada ao condutor do veículo FORD/CARGO 2428, com placas do Piaui. Durante a abordagem, ao realizarmos uma fiscalização mais minuciosa, descobrimos que havia uma carga de cigarros contrabandeados sendo transportada no veículo.

Os cigarros que, segundo o condutor, seriam entregues no estado de Alagoas, são de origem paraguaia, portando, de comercialização proibida no território brasileiro. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelo delito de contrabando e encaminhado à delegacia de Polícia Federal em Aracaju/SE”, relatou a PRF.