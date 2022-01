Órgãos do setor de turismo concluem que passeios no Cânion de Xingó não ofertam riscos

O encontro reuniu representantes das secretarias de estado e municipal do turismo, de órgãos ligados ao setor, da Marinha, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), além da Defesa Civil. A conclusão, com base na realização de uma vistoria, foi de que o local não oferece risco aos visitantes.