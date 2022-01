Argentina desobriga teste PCR para brasileiros vacinados

O governo da Argentina publicou na última quarta-feira, 26, novas regras para a entrada de brasileiros no país. A partir de sábado, 29, os brasileiros que estiverem com esquema de vacinação completo contra a covid-19 não precisarão mais apresentar teste PCR para ingressarem no país e também não precisarão passar por quarentena.

De acordo com o Ministério da Saúde argentino, apesar de o teste não ser mais exigido, continuam em vigor as regras que obrigam que o esquema de imunização com duas doses tenha sido completado 14 dias antes da entrada no país e a compra de um seguro de saúde que cubra despesas médicas com internação.

As regras também serão aplicadas para uruguaios, paraguaios e chilenos.

Fonte: Agência Brasil