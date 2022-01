Deputada Goretti Reis confirma que vai disputar reeleição na Alese

Na última quarta-feira, 26 a deputada Goretti Reis informou ao blog Cotidiano Lagartense que desmente as especulações que tomaram as redes sociais de Lagarto na última semana.

De forma calma e concisa Goretti confirmou depois de avaliar todos os cenários da conjuntura política atual, decidiu que é o momento de verbalizar o seu desejo de buscar uma reeleição.

A deputada deixou claro que esta não era uma decisão individual, pelo contrário, foi tomada em conjunto com as lideranças do grupo político do qual faz parte. “Nossos adversários insistem em fomentar essas notícias falsas para passar a impressão que o Saramandaia não está unido, estão completamente enganados”.

Fruto de inúmeras conversas e reuniões com sua base aliada e lideranças a Filha de Artur do Gavião vem para a campanha com apoio incondicional de seu grupo para buscar garantir continuar trabalhando por Lagarto com seu mandato na Alese.

“Eu, Goretti Reis, com coragem, vontade e verdade, honrado o nome do meu pai, Artur Reis, coloco meu nome como pré-candidata a Deputada Estadual à disposição de todos os sergipanos mais uma vez. É uma decisão tomada em família. Enquanto mulher, mãe, tia, avó vou estar nas trincheiras de luta defendendo um trabalho nutrido de honestidade e zelo. Minhas bandeiras de luta em favor da mulher, de uma saúde digna, de serviços públicos sérios serão erguidas por mãos limpas. Nunca irei manchar um mandato político tão nobre em meu Estado. Não irei decepcionar meu eterno pai ARTUR REIS. Darei continuidade ao trabalho, SOU PRÉ-CANDIDATA a Deputada Estadual”, reafirmou sua pré-candidatura em suas redes sociais.

Fonte: Por Cotidiano Lagartense