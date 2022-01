Dentro de casa, Lagarto vence o FreiPaulistano e já pensa no Itabaiana

Na noite desta quinta-feira, 27, o Lagarto Futebol Clube venceu o FreiPaulistano por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Sergipano de 2022. Os gols foram marcados pelo Tiquinho, aos cinco minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de escanteio, enquanto o segundo gol saiu aos 49 minutos, com um belo gol de falta do Zé Wilson.

Durante o primeiro tempo, o Lagarto se impôs, mas após abrir o placar seu rendimento caiu e o time de Frei Paulo aproveitou para pressionar e conseguiu boas chances de gol, mas não obteve sucesso. Já o Verdão, nos minutos finais do jogo, perdeu uma grande oportunidade para fechar os 3 a 0, mesmo assim os torcedores deixaram o Estádio Paulo Barreto de Menezes satisfeitos com o desempenho do time.

Já o técnico do Lagarto, Betinho, afirmou que a presença do torcedor em campo fez toda a diferença e destacou que a vitória motiva o elenco para o próximo confronto contra o Itabaiana. “Os jogadores sabem que ainda estamos longe daquilo que eu penso de equipe, mas o importante é que eles estão trabalhando e os resultados estão chegando”, argumentou.

Com a vitória, o Lagarto chega aos seis pontos e continua na segunda posição do Grupo B por conta do saldo de gols. O Freipaulistano segue sem somar pontos e é o penúltimo colocado do Grupo A.

No próximo dia 05 de fevereiro, o Lagarto enfrentará o Itabaiana, no Estádio Barretão.