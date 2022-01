Prefeitura de Lagarto paga 1/3 de férias do Magistério Municipal

Na última quinta-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto realizou o pagamento do 1/3 de férias dos professores efetivos da Rede Pública Municipal, além do pagamento do salário integral, contemplando mais de mil profissionais de educação.

Para a gestão municipal, a medida foi mais um avanço no campo da Educação, já que em gestões anteriores, o pagamento das férias vinha sendo pago depois do início do ano, quando o correto seria no início, período em que é é dado férias a todos os professores.

“Agora, uma das prioridades da gestão é a valorização profissional, e mesmo diante de dificuldades financeiras enfrentadas, a prefeita Hilda Ribeiro e sua equipe técnica não mediram esforços e conseguiram efetuar o pagamento das férias dos professores municipais, que há anos esse pagamento vinha sendo parcelado ou pago meses depois”, destacou a Prefeitura de Lagarto.

Para o secretário da Educação, Magson Almeida, conseguir realizar o pagamento dos professores causa um impacto positivo, gerando satisfação aos servidores e impulsionando a economia local. “Foi com muito esforço que a gestão conseguiu realizar o pagamento integral do 1/3 de férias, além de termos garantido várias outras melhorias ao nosso corpo docente. É uma motivação a mais e, acima de tudo, respeito aos que cuidam da educação de nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.

E completou: “A gestão da prefeita Hilda Ribeiro continuará fazendo todo o possível para a valorização do serviço público municipal, criando um elo de confiança nesse novo ano que se inicia”.