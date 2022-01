TRE: Eleitor sem cadastro biométrico poderá votar normalmente

Quem está com o título de eleitor regular mas ainda não cadastrou a biometria não precisa buscar atendimento imediato e poderá votar normalmente nas Eleições 2022. A coleta da biometria está suspensa em todo o Brasil, desde março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19. A suspensão da coleta das digitais de eleitores e eleitoras foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não há previsão de que o recadastramento biométrico seja retomado.

A solicitação de emissão da 1ª vai do título, transferência, atualização ou regularização do título de eleitor pode ser feita pelo sistema Título Net, até o dia 4 de maio. Quem não tem acesso à internet ou tiver dificuldades com o uso do sistema pode buscar atendimento presencial, até 4 de maio, em um cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor. Clique no link a seguir para ver o endereço do Cartório mais próximo a sua residência: Relação de Zonas Eleitorais de Sergipe, por município.

Na página inicial do site do TRE-SE consta uma página contendo informações detalhadas sobre o uso doTítulo Net, sistema que possibilita requerer os serviços da Justiça Eleitoral de forma remota. Para auxiliar o eleitor o TSE lançou um vídeo explicativo sobre a usabilidade do sistema Título Net.

Clique no link a seguir para acessar o sistema Título Net: Título Net

Fonte: TRE-SE