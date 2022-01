Prefeitura de Simão Dias inicia pavimentação da Rua Santa Cruz

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, iniciou a obra de pavimentação a paralelepípedo da Rua Santa Cruz, na sede do município.

A pavimentação da via pública municipal conta com investimento do próprio município e faz parte do Programa Acelera Simão Dias, que prevê a execução de obras através da administração Nossa Força, Nossa Gente no montante de mais de R$ 12 milhões.

Ainda na Rua Santa Cruz, comunidade conhecida por ‘Baixada’, a gestão também está promovendo outras melhorias, a exemplo de novas adequações na quadra poliesportiva João Carlos dos Santos (Jamango) e a perfuração e implantação de um poço artesiano.

“A nossa gestão tem obras espalhadas por todo o município, seja na cidade ou nos povoados, com isso estamos promovendo mais qualidade de vida para os simãodienses”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias