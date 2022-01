CEREST realiza ação do Janeiro Branco para as equipes da SEMOP

Na última quarta-feira, 26, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, realizou uma ação do Janeiro Branco para as equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP).

A ação faz parte da campanha de conscientização sobre saúde mental e está acontecendo em diversas unidades do município. Os trabalhadores tem direito a palestras educativas sobre o tema, palestra sobre o que é o CEREST, dinâmicas reflexivas sobre a importância do autocuidado e do trabalho em equipe e atendimento odontológico.

Fonte: Prefeitura de Lagarto