Distrito Federal volta a proibir público em competições esportivas

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, assinou, na última quinta-feira, 27, decreto que retoma a proibição de público em competições esportivas na capital. A medida foi tomada por causa do aumento de casos de covid-19 na capital federal.

Na semana passada, o governo tinha voltado a exigir o uso de máscaras em espaços ao ar livre, como parques, vias públicas e áreas de uso comum em condomínios residenciais e comerciais. Também foi proibida a realização de eventos mediante cobrança de ingressos.

De acordo com Ibaneis, o fechamento total do comércio e das demais atividades, como ocorreu em março de 2020, não será necessário, mas é preciso tomar medidas para evitar aglomerações.

“Ter um jogo de futebol com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, não é recomendável em um momento como este”, declarou.

No DF, as regras sanitárias para conter o avanço da covid-19 começaram a ser flexibilizadas em novembro do ano passado, quando a taxa de transmissão era de 0.7. Nesta quinta-feira, o índice está em 1,71. Isso significa que 100 infectados passam covid para 171 pessoas.

Fonte: Agência Brasil