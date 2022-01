Bruna Moura sofre grave acidente e está fora dos Jogos de Inverno

A atleta Bruna Moura, do esqui cross-country, sofreu um grave acidente de carro na Itália na última quinta-feira, 27, de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (CPB), e não disputará mais os Jogos de Inverno de Pequim (China). A brasileira foi levada para o hospital na cidade de Bolzano, com fraturas nos pés e no antebraço.

Bruna, de 27 anos,viajava da Áustria para a Alemanha. Ela ainda se recuperava de covid-19 e faria o teste RT-PCR na Alemanha, a fim de poder embarcar para a China. O acidente automobilístico ocorreu próximo à cidade de Obervintl, na Itália.

Em nota, o CPB anunciou que a atleta Eduarda Ribera irá substituir Bruna Moura na Olimpíada de Inverno. Ela ficou em terceiro lugar entre as atletas que disputaram as duas vagas femininas do país. A previsão é que Eduarda embarque nesta sexta-feira, 28,para Pequim. Os Jogos de Inverno começam no próximo dia 4 de fevereiro.

Fonte: Agência Brasil