Inscrições estão abertas para XVIII edição da Olimpíada Brasileira de Biologia

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para a XVIII edição da Olimpíada Brasileira de Biologia, entre os dias 10 de fevereiro e 10 de março, de forma gratuita no site da OBB. As inscrições das escolas serão realizadas por um professor responsável designado pela mesma, mediante a cópia digital do RG e de um documento emitido pela secretaria da escola comprovando o vínculo.

Poderá participar da XVIII Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) o estudante regularmente matriculado e cursando o Ensino Médio até dezembro de 2022 em qualquer escola pública ou privada, regularmente cadastrada pelo MEC. Os alunos classificados de acordo com os critérios, após resultado da fase 2B, poderão ser admitidos na XXXIII Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) e XVI Ibero-Americana de Biologia (OIAB).

Serão emitidos certificados a todos os estudantes que participarem da fase 2A em diante, por via eletrônica, ao professor responsável. A forma (presencial ou não) de realização da prova será orientada pela XVIII Olimpíada Brasileira de Biologia, por meio das coordenações estaduais e a nacional, de acordo com a condição sanitária de cada escola/cidade/estado naquele momento.

A primeira fase da olimpíada inicia no dia 11 de março, com uma prova composta por 30 questões de múltipla-escolha do conteúdo programático contido no site da Olimpíada. A fase 2A, porém, ocorrerá no dia 8 de abril, com 50 questões e 2h30 de duração. Já a fase 2B, no dia 6 de maio, também com 30 questões de múltipla escolha teórico-práticas; e por fim, os estudantes classificados na fase 2B passarão por uma capacitação/seletiva internacional durante os dias 16 a 20 de maio de 2022. A equipe é composta por pesquisadores e educadores do Instituto Butantan, a fim de preparar os estudantes para a fase 3, cuja etapa envolve as olimpíadas internacionais a serem realizadas no segundo semestre de 2022.

Confira o link para inscrição:https://bit.ly/3g2qnCX

Fonte: Governo de Sergipe