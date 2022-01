Cristiano Viana autoriza reforma de cemitério e quadra poliesportiva

Na noite da última sexta-feira, 28 de janeiro, o prefeito Cristiano Viana assinou duas ordens de serviço para reformas do Cemitério São João Batista e da quadra poliesportiva Rildo Oliveira de Menezes.

Os recursos a serem utilizados nas reformas são oriundos do IPTU e fazem parte do Programa Acelera Simão Dias, pacote de investimentos que ultrapassa os R$ 12 milhões.

O prefeito Cristiano Viana explanou sobre o início de mais duas obras no município, principalmente da reforma do cemitério, e destacou os investimentos por meio do Programa Acelera Simão Dias nas diversas áreas de atuação.

“Aos poucos Simão Dias vai se transformando em um canteiro de obras, fruto de muito trabalho e dedicação da nossa gestão. Vamos reformar a quadra e o cemitério, espaço que não passa por uma obra adequada há anos, e onde estão enterrados nossos entes queridos”, observou o gestor.

O ato ocorreu na Praça José Barreto e além do prefeito municipal, Cristiano Viana, contou com a participação da primeira-dama Cláudia Cristiane, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Ednei Souza, demais secretários municipais, do deputado estadual Luciano Pimentel, dos vereadores Geraldo, Aninha, Prof. Abraao e Nelsinho, colaboradores e a população em geral.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias