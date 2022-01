Belivaldo anuncia congelamento do ICMS do combustível por mais 60 dias

O governador Belivaldo Chagas anunciou a prorrogação, por mais 60 dias, do congelamento do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis em Sergipe. O valor serve como base de cálculo para efeito de tributação do ICMS.

A medida entrou em vigor em 1º de novembro de 2021 e valeria até a próxima segunda-feira, 31, mas com a adição de mais 60 dias, passa a vigorar, agora, até o final do mês de março.

De acordo com o anúncio do governador, a prorrogação acontece ‘para aliviar o bolso do sergipano, que tanto está sofrendo com a inflação e a política de preços dolarizados praticados pela Petrobras’.