Em encontro com Rogério, Lula diz: “Sergipe merece um governador do PT”

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) participou, na última sexta-feira, 28, de uma reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo (SP). Na ocasião, além de tratar de propostas para a reconstrução do Brasil, os dois falaram sobre perspectivas para Sergipe.

Na ocasião, Lula disse que terá apenas um palanque no estado e que esse palanque será o do PT. “Sergipe merece um governador do PT. Se eu tiver dois votos no estado, vocês podem ter certeza que trabalharei para que você, Rogério, tenha três”, afirmou o ex-presidente.

O ex-presidente Lula também disse que fará uma visita à Sergipe junto com Rogério Carvalho após o carnaval, assim que as condições sanitárias da pandemia permitirem. Além disso, o ex-presidente declarou que está muito satisfeito com o desempenho parlamentar de Rogério Carvalho, tendo mencionado especificamente a atuação do senador sergipano na CPI da Covid.

Lula apoiou ainda o avanço da federação partidária entre PT, PSB, PV e PCdoB em Sergipe, que vem sendo construída com participação ativa e liderança do senador Rogério Carvalho. Por outro lado, o parlamentar sergipano destacou o papel decisivo que Lula terá para reencontro do Brasil com o desenvolvimento.

“Esses encontros com Lula sempre nos dão força e esperança para seguir lutando pela construção de uma nação mais generosa, mais justa e mais democrática para todos. É impressionante a lucidez com que Lula está enxergando a realidade e pensando alternativas para superarmos o atual momento histórico com a formação, por exemplo, de uma ampla aliança progressista e democrática, que englobe diversos setores da sociedade”, disse.