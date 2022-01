Açu Boys conquista a XXI Copa de Futsal da Colônia 13

Na noite da última sexta-feira, 28, foi realizada a grande Final da XXI Copa de Futsal da Colônia Treze. Na oportunidade foram realizados os confrontos finais da primeira e segunda divisão em dois jogos eletrizantes.

O primeira partida foi pela final da 2ª divisão e a equipe dos “Amigos de Lagarto Futsal” conquistaram o título, após vencer a equipe do “Arsenal Futsal” da comunidade Cova da Onça pelo placar de 3 x 1.

Já no segundo e mais aguardado jogo da noite, aconteceu a final da 1ª divisão e a equipe do “Açu Boys” sagrou-se a grande campeã, após vencer a equipe do “Luíz Freire” pelo placar de 4 X 2.

Premiação

As equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, tanto da primeira quando da segunda divisão, receberam troféus e medalhas, além da seguinte premiação em dinheiro:

Primeira Divisão

Campeão: R$ 4.000 00

Vice-Campeão: R$ 1.500,00

Terceiro: R$ 600,00

Segunda divisão

Campeão: R$1.200,00

Vice-Campeão: R$ 600,00

Terceiro: R$ 300,00.

“Muito contente em poder contribuir para a realização desse grande evento. Chegar aqui na quadra da Colônia Treze e ver a quantidade de pessoas prestigiando essa copa é de grande satisfação. Essa já está sacramentada como a maior competição esportiva da modalidade da região Centro-Sul e tem a participação dos melhores atletas de Lagarto e do estado de Sergipe. Parabenizamos a todos os envolvidos pela organização e sucesso do evento”, disse o Secretário municipal de Esportes, Adriano Fontes.

A Copa de Futsal da Colônia Treze foi realizada pela Liga do Desporto Amador da Colônia Treze em parceria com a Prefeitura de Lagarto através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp).