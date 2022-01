Aposentados e pensionistas do Estado têm até hoje para fazerem a prova de vida

Aposentados e pensionistas do Governo do Estado nascidos em janeiro devem fazer a Prova de Vida até esta segunda-feira, 31, pelo aplicativo Meu RPPS. No mês seguinte, a partir do dia 1°, devem fazer a validação cadastral os segurados aniversariantes em fevereiro. O procedimento administrativo é obrigatório e deve ser feito no mês de aniversário do beneficiário, a cada ano. Se não fizer a validação cadastral, o benefício será bloqueado no mês seguinte.

Além de atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, a finalidade da Prova de Vida do SergipePrevidência é de evitar pagamentos indevidos de benefícios e outros tipos de fraudes.

Em https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/meurpps/ estão disponíveis as orientações e o link para baixar o aplicativo Meu RPPS. Já em https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/provadevida/, o beneficiário pode conferir o tutorial de como fazer a Prova de Vida pelo aplicativo e as informações referentes a casos específicos de acamados, hospitalizados, tutelados e curatelados, residentes em outro estado ou país.

Mais informações pelo telefone (79) 3198.0800, pelo whatsapp exclusivo para mensagem (79) 9191.6274, pelo e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br e pelo site sergipeprevidencia.se.gov.br.

Fonte: Governo de Sergipe