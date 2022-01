Idosa de Simão Dias faz sucesso no The Voice + da Rede Globo

No último domingo, 30, foi iniciada mais uma temporada do The Voice +. O programa reúne mais de 60 talentos, mas no primeiro dia a sergipana de Simão Dias Acácia Maria, popularmente conhecida como Tia Acácia, chamou a atenção de todos.

Integrante do time de Carlinhos Brown, Tia Acácia emocionou a todos cantando uma versão da música “As rosas não falam”, que foi composta e performada pelo Cartola, artista que é amigo da simãodiense.

Entre os jurados, a apresentação de Tia Acácia impressionou Carlinhos Brown, Tony e Fafá de Belém, respectivamente. Já no estado de Sergipe, a simãodiense foi alvo de elogios do governador Belivaldo Chagas, seu conterrâneo e que compartilhou um trecho de sua participação. Confira!