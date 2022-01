Prefeitura e UFS discutem parcerias para cursos de extensão

Na última semana, o secretário Municipal da Educação, professor Magson Almeida, participou de uma reunião com os gestores do Centro de Educação Superior a Distância (Cesad) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O encontro aconteceu no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Colônia Treze e teve como objetivo discuti futuras parcerias entre a UFS e a Prefeitura Municipal para cursos de extensão e oficinas para os profissionais da Educação da Rede Pública de Lagarto.

Participaram do encontro os professores Dr. Péricles Moraes de Andrade Júnior (diretor geral), Dr. Antônio Ponciano Bezerra (coordenador Geral), Drª. Tereza Raquel Ribeiro de Sena (coordenadora de Tecnologias Sociais do (PROEX/UFS), Marcos Matos Rodrigues (coordenador do polo UAB) e Jackson (assessor).

Fonte: Prefeitura de Lagarto