Ex-prefeito de Poço Verde Toinho de Dorinha declara apoio à pré-candidatura de Dr. Júnior Chagas

O sucesso do trabalho desenvolvido pelo prefeito Dr. Júnior Chagas em Poço Redondo, no alto sertão sergipano, tem ecoado por todo o estado de Sergipe. Uma prova disso é que seu nome tem se mostrado um dos que mais crescem na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nas eleições deste ano.

E uma prova deste crescimento foi vista no último final de semana, quando o ex-prefeito de Poço Verde por dois mandatos, Toinho de Dorinha, considerado uma das maiores lideranças da região centro-sul do estado, declarou apoio à pré-candidatura de Dr. Júnior Chagas à Deputado Estadual por Sergipe.

Com a adesão do ex-prefeito Toinho de Dorinha, a pré-candidatura de Dr. Júnior Chagas vai se consolidando em todo o Estado, tanto é que ele tem sido muito bem citado em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano.

“Estamos trabalhando com muita humildade e buscando ouvir aqueles que mais precisam do poder público, para que possamos fazer e realmente ser a diferença no parlamento sergipano”, declarou Dr. Júnior Chagas.