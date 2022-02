Presidente da Alese fará cirurgia em São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), entra de licença médica a partir desta sexta-feira, 04 de fevereiro, para uma cirurgia em São Paulo, devido ao diagnóstico de ‘Neurinoma do acústico’. Quem assume pelo período de 30 dias é o vice-presidente da Alese, deputado Francisco Gualberto (PT).

Durante os últimos exames realizados no início deste ano pelo presidente foi diagnosticado um ‘Neurinoma do Acústico’, um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno e que pode gerar tonturas ou vertigens, além de atingir também a audição.

O tratamento para o pleno restabelecimento do parlamentar será através do procedimento médico denominado ‘microcirurgia para tumor intracraniano com monitorização neurofisiológica intraoperatória’. O deputado Luciano Bispo após a cirurgia, no dia 08 de fevereiro, ficará internado por cinco dias no hospital Sírio-Libanês, depois por mais cinco em um hotel e, assim que liberado retorna para Sergipe onde permanecerá em repouso até o final da licença médica.

Fonte: Alese