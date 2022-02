PM prende homens que faziam terraplanagem em dunas na Caueira

O Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) prendeu dois homens que faziam terraplanagem em terreno de dunas, em uma praia no Povoado Caueira, localizado no município de Itaporanga d’Ajuda na última sexta-feira, 28. Uma retroescavadeira foi apreendida. Já o caso foi divulgado pela PM nesta segunda-feira, 31.

A 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) acionou a equipe Arara 01 para verificar uma denúncia de que dois homens faziam a terraplanagem de um terreno em que haviam algumas dunas, na praia da Caueira.

No local, os militares do PPAmb constataram que a situação configurava, de fato, crime ambiental, pois os homens, com uma retroescavadeira, estavam destruindo a vegetação nativa, que tem como função formar e fixar as dunas, controlando sua locomoção.

Na abordagem aos infratores, um deles se apresentou como responsável pela área e afirmou ter a licença ambiental exigida para este tipo de atividade, mas não apresentou a documentação.

A retroescavadeira foi apreendida e os homens assinaram um termo circunstanciado, e responderão, no Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Itaporanga d’Ajuda, por crime ambiental.

Fonte: PMSE