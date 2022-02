Prefeitura de Lagarto abre novas turmas para o curso de Equideocultura

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Agricultura, segue firme na parceria com o Curso Senar Jovem, voltado para cidadãos de 16 a 30 anos que vivem no campo ou que tenham interesse em trabalhar no agronegócio. Por isso, está sendo aberta uma nova turma para o curso de Equideocultura.

Trata-se da atividade que abrange: criação de asininos (jumentos e jegues); criação de muares (burros e bardotos) que são originados do cruzamento entre equinos e asininos. Além da criação de equinos, a equideocultura também envolve o estudo das criações de asininos e de muares (híbridos).

São 30 vagas. O curso é inteiramente gratuito. Tem duração de 5 meses com carga horária 240 horas na modalidade semipresencial. Além disso, os interessados devem ficar atentos, pois precisam ter concluído o ensino médio.

Já as inscrições vão até o próximo dia 4 de fevereiro pelo site do Sistema Senar senarsergipe.org.br.

Maiores informações e orientações quanto a inscrição, procure a sede da Semagri, na Avenida Rotary, 134 de segunda à quinta-feira das 7h às 17h e das 7h às 12h às Sextas-feiras.

