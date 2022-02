FSF altera datas de duas partidas do Sergipão 1Xbet

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) alterou as datas de duas partidas da primeira fase do Campeonato Sergipano da Série A1.

A partida entre Confiança e Atlético Gloriense foi transferida do domingo (06/02) para a segunda-feira (07/02), às 20h15, na arena Batistão. O confronto é válido pela quarta rodada do Sergipão e a alteração foi necessária devido a partida entre Sergipe x Alto pela Copa do Nordeste.

Já a partida entre América x Maruinense foi alterada para o dia 12 de fevereiro, às 15h15, no estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio. O confronto estava marcado para o dia 13 de fevereiro, é válido pela quinta rodada do estadual. A alteração foi uma solicitação do clube mandante.

Fonte: FSF