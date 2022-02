Homem agride mulher grávida com golpes de capacete em Tobias Barreto

Na última segunda-feira, 31, um homem que conduzia uma motocicleta e com suspeita de embriaguez se envolveu em um acidente e foi tirar satisfação com a condutora de um veículo. O fato aconteceu em Tobias Barreto, município distante 143 km de Aracaju.

De acordo com informações de populares, ele bateu a motocicleta no fundo do veículo conduzido pela mulher, que estava grávida, após uma freada brusca.

Automaticamente, ele desceu da motocicleta e partiu para cima da mulher aplicando golpes de capacete em sua cabeça. A vítima desmaiou e foi conduzida ao hospital.

O autor das agressões permanece foragido. Qualquer informação que possa levar ao acusado, basta entrar em contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil, através do 181.

Fonte: Fan F1