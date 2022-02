Eliane Aquino confirma pré-candidatura a deputada federal

Nesta terça-feira, 01, a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), Em entrevista ao Jornal da Fan, confirmou com exclusividade que o seu nome está à disposição para disputar uma vaga na Câmara Federal.

“Começamos a passar essa informação até para diminuir boatos que ficam muito envolvidos com o meu nome. Lançamos a pré-candidatura a deputada federal para ajudar o nosso país, ajudar Sergipe, para irmos em busca desse novo esperançar. Hoje, neste cenário destes sete últimos anos que o Brasil está vivendo, estamos vivendo um grande problema social e econômico no país, estamos vendo um grande aumento da desigualdade, principalmente olhando jovens, negros, mulheres. Nessa esperança de ajudar o Brasil, coloquei o meu nome à disposição do meu futuro presidente, do meu partido para atuar nesta luta”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, Eilane pediu a união das mulheres para promover mudanças no país. “É muito difícil quando temos consciência das nossas causas e desistimos. Tenho uma gratidão gigantesca ao povo sergipano e sei que em 2022 teremos um ano de muita sabedoria da população brasileira. A minha luta é pela infância, mulheres e população negra. Convivendo com tudo sei que não tem como fecharmos os olhos, só se fomos egoístas. Quero andar nesses municípios chamando a atenção de todos, das mulheres principalmente para entrarmos na política para promover mudanças”, finaliza.

Fonte: Fan F1