Quase 50 artistas de Lagarto são selecionados no 1º Edital do Circulando Cultura

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp) divulgou a lista dos selecionados na 1ª Edição do “Circulando Cultura”. Eles farão parte da Programação do Circulando Cultura, até o mês de abril de 2022.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, cada proposta foi minuciosamente analisada pela Comissão de Avaliação que atribuiu notas de 0 (zero) a 10 (Dez), atendendo aos requisitos previstos no Edital.

Já o secretário Adriano Fontes, da Secjesp, informou que: “O próximo passo é manter a segurança de todos os envolvidos, no momento do planejamento das datas para a apresentação das propostas, visto que a intenção é para que elas sejam realizadas presencialmente”.

Por isso, a Prefeitura de Lagarto informou que a Secjesp organizará a programação e comunicará aos selecionados a data/horário e local da apresentação, respeitando os Decretos Governamentais e medidas restritivas. Além disso, vale ressaltar que após o lançamento do presente Edital, no último dia 17 de janeiro, os artistas e agentes Culturais tiveram até o dia 25/01 para entregar as suas propostas.