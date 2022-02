Rodovia que liga Itabaiana a Campo do Brito já tem primeira camada asfáltica

Já é possível notar a mudança na rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de Itabaiana e Campo do Brito, no Território Agreste de Sergipe. Uma camada asfáltica pronta e drenagem em fase de finalização, agora os trabalhadores realizam o assentamento de meio fio, mas já dá para ver as melhorias chegando para quem trafega pelo local.

O investimento de mais de R$ 4,9 milhões vai garantir conforto e segurança na trafegabilidade e trazer a melhoria na economia e no turismo. Segundo o engenheiro fiscal, responsável pela obra, Bruno Oliveira, assim que os serviços de drenagem estiverem concluídos e o meio fio pronto, a segunda camada de asfalto será colocada. “Apesar das chuvas recentes, o andamento da obra é satisfatório. Depois da aplicação de mais uma camada de asfalto chegaremos na fase final dos serviços, com a execução da sinalização vertical e horizontal”, explica.

Já foram realizados serviços de aplicação da primeira camada asfáltica, limpeza da vegetação nas margens da via, levantamento topográfico, escavação para assentamento de tubo de drenagem. A obra é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e tem como foco reestruturar aproximadamente 8,7 quilômetros nesse trecho da rodovia. Além deste trecho, outros neste mesmo território já estão em obras de reestruturação: são os que liga Campo do Brito a Macambira, na SE-255, e Campo do Brito a Lagarto, na SE-170.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, explica que a reestruturação destes trechos da SE-70 irá fomentar a economia e o turismo. “As principais fontes de economia desse Território são a agricultura e o turismo da Rota da Farinha, que visa ofertar turismo ecológico e de experiência nos municípios de Campo do Brito, São Domingos e Macambira. Por isso, o trabalho é pensado para que seja feito de forma ágil para melhoria de vida da população”, ressalta.

