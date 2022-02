Ambulância de Estância é flagrada transportando passageiros para o aeroporto de Aracaju

Na noite da última terça-feira, 1º de fevereiro, um vídeo circulou nas redes sociais do estado de Sergipe, por flagrar uma ambulância pertencente ao Município de Estância desembarcando passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju.

No vídeo, é possível ver que duas pessoas com malas descem do veículo. O condutor da ambulância conversa com o casal até que eles entrem no aeroporto. Já o autor da filmagem lamenta o ocorrido afirmando que falta ambulâncias para os estancianos.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Estância emitiu uma nota, na qual esclarece que esclarece que o município realiza o transporte de diversos pacientes inseridos no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Cabendo ao município o deslocamento do passageiro até o aeroporto, e que o Estado se responsabiliza pelo transporte aéreo e estadia do paciente.

O Município ainda destacou que os pacientes transportados realizaram o devido agendamento no setor de transporte e que estão realizando o seu tratamento no município de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lamenta que sejam usadas as redes sociais para divulgação de informações que nem sempre condizem com a verdade, promovendo sensacionalismos que em nada somam em favor de algo tão sério que é a saúde da população”, encerra a nota.