De Lagarto, pai e filho viajam, sofrem acidente e precisam de ajuda

Na semana passada, o lagartense Jeová do Ônibus viajou com seu filho, que estava de férias, e sofreram um acidente: a porta do caminhão que ele dirigia se abriu e o filho caiu no asfalto e ainda teve a perna esmagada.

Com o acidente, ocorrido no Estado de Pernambuco, eles foram levados para o Hospital Universitário de Petrolina, onde parte da perna do filho de Jeová do Ônibus acabou sendo amputada.

Diante disso, uma campanha solidária está circulando nas redes sociais de Lagarto, com o objetivo de ajudá-los a se manterem fora do estado. Sendo assim, doações de qualquer valor podem ser feitas através do PIX Celular: 79999661842, em nome de Jeová Ribeiro de Santana.