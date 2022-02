Prefeitura realiza blitz para fiscalizar nível de poluição sonora no Centro

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Ordem Pública e Defesa da Cidadania, por meio de agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) e da Guarda Municipal de Lagarto e de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, realizaram, na última semana, uma blitz educativa com a finalidade de fiscalizar o nível de poluição sonora produzida pelos veículos de publicidade que circulam diariamente pelo município especificamente pela região central.

Munidos de aparelho decibelímetro, os técnicos da Sema procederam a aferição do nível de ruído emitido pelos veículos que estavam circulando pela Rua Lupicínio Barros.

Essa não foi a primeira medida tomada pela Sema: Há dois meses os proprietários de carros de propaganda e mini-trios e os chamados “paredinhos” foram orientados a procurar a sede da Sema onde foram submetidos a inspeção dos equipamentos, receberam instruções para regularização e adequação para obtenção da Licença Ambiental para exercer a atividade dentro dos padrões.

Quero adequar o meu veículo

Para regularização da atividade o proprietário que ainda não o fez deve procurar a sede da Sema na Avenida Brasília, em frente ao colégio Dom Mario, munido de toda a documentação pessoal e do veículo.

Maiores informações pelo e-mail sema@lagarto.se.gov.br.

Fonte: Prefeitura de Lagarto