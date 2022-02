Prorrogadas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores

Os alunos interessados em participar do Programa Jovens Embaixadores 2022 ganharam mais um prazo para se inscrever. Previstas para finalizar no próximo dia 9, as inscrições foram prorrogadas para até o dia 17 de fevereiro. O programa é destinado a alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais, municipais ou federais que desejam participar de um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, no mês de julho de 2022.

O público-alvo são jovens com espírito empreendedor que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social. O candidato deve atender a alguns pré-requisitos, como ter nacionalidade brasileira; ter idade entre 15 e 18 anos enquanto durar o programa; ser aluno do ensino médio da rede pública. Os candidatos já devem estar cursando ou ter cursado o 1º ano do ensino médio, no mínimo; ter boa fluência oral e escrita em inglês; pertencer à camada socioeconômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar; estar atualmente engajados em iniciativas de empreendedorismo e impacto social em sua comunidade por, pelo menos, seis meses. Já os alunos do 3º ano devem estar cursando o 3º ano até o final do programa (em julho/2022).

Segundo a coordenadora do programa em Sergipe e técnica do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Seduc), professora Célia Gil, “ o programa Jovens Embaixadores favorece o aperfeiçoamento da língua inglesa, o conhecimento da cultura americana, in loco, além de proporcionar imensas oportunidades para a vida estudantil, bem como para a carreira profissional dos nossos alunos”.

De acordo com nota de esclarecimento emitida pela Embaixada Americana, devido a algumas restrições por conta do atual momento de pandemia, caso não seja possível realizar o intercâmbio nos Estados Unidos em julho de 2022, os selecionados serão convidados a participar de um intercâmbio em formato virtual bastante interativo e inovador. Para mais informações, o candidato pode entrar em contato com o Seades/Seduc pelo telefone 3194-3336 ou 99974-2855 (professora Célia Gil).Para se inscrever e conhecer o Edital com todas as informações, o aluno pode acessar o endereço oficial do JE https://jovensembaixadores.org.br ou pela Facebook do programahttps://www.facebook.com/jovensembaixadores

Fonte: Governo de Sergipe