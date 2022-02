Vereador Matheus Corrêa consegue suspender cobrança da taxa de esgoto em Lagarto

Nesta semana, uma decisão liminar da juíza Dra. Carolina Bitencourt, da 1ª Vara Cível de Lagarto, determinou que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) suspenda a cobrança da taxa de esgoto no município de Lagarto. A medida foi tomada em resposta a uma Ação Popular movida pelo vereador Matheus Corrêa (Cidadania).

Segundo a decisão, a Deso deve suspender a cobrança da taxa de esgoto já neste mês de fevereiro, sob pena de multa no valor do triplo do preço cobrado em cada mês de referência.

Diante da decisão liminar, o vereador Matheus Corrêa destacou que essa era uma vitória do seu mandato e do povo de Lagarto, que reconheceu e aplaudiu o trabalho do edil por meio das redes sociais.

Já a estatal não se manifestou sobre o assunto.