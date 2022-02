Pensionistas do Governo do Estado devem fazer Censo Universitário até dia 28

Até 28 de fevereiro, estudantes universitários de 18 a 21 anos solteiros e sem renda e estudantes universitários e filhos de militar, entre 18 e 24 anos, que são beneficiários da concessão de pensão por morte do Governo do Estado, devem atualizar seus dados cadastrais no Censo Universitário. A validação cadastral do SergipePrevidência objetiva atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, além de evitar pagamentos indevidos de benefícios e outros tipos de fraudes.

“Caso não realize o procedimento administrativo, o benefício será bloqueado no mês subsequente. O recadastro pode ser feito por e-mail, presencialmente ou via Correios”, pontua o diretor-presidente do órgão, José Roberto de Lima Andrade.

Para quem preferir se recadastrar pelo e-mail, o prazo vai até às 23h59 do dia 28 de fevereiro e o endereço eletrônico para o envio dos documentos é atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br. Os documentos apresentados devem ser as vias originais, estar legíveis e em formato PDF. A lista dos documentos está disponível em sergipeprevidencia.se.gov.br > Serviços > Censo Universitário.

Aquele que optar pelo atendimento presencial deve agendar sua vaga pelo telefone (79) 3198 0800 ou whatsapp (79) 9191 6274. E, para a opção do recadastramento pelos Correios, o beneficiário deve encaminhar o requerimento preenchido e assinado de próprio punho, junto com os demais documentos – disponíveis no site do SergipePrevidência -, para a sede do SergipePrevidência, localizada na Praça General Valadão, 32, bairro Centro – Aracaju/SE – CEP 49010-520. O funcionamento do órgão é de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Fonte: Governo de Sergipe