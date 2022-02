Projetos para reajuste salarial dos servidores do Estado serão enviados à Alese

Na última quarta-feira, 2, ao abrir as atividades da Assembleia Legislativa de Sergipe para o ano de 2022, o governador Belivaldo Chagas anunciou o envio de projetos de reajuste salarial para o funcionalismo público estadual. Na ocasião, Belivaldo fez também um balanço das principais ações do governo do Estado nos últimos três anos e perspectivas para o último ano à frente da gestão estadual. A apresentação do governador aconteceu, por meio de videoconferência, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Nos próximos dias, estaremos encaminhando os projetos de Lei que vão tratar da questão relacionada aos servidores”, disse Belivaldo, explicando que o governo está em fase de finalização dos projetos em virtude do impacto que trarão às finanças estaduais. “Estamos fechando os números, porque gosto de fazer gestão com os pés no chão e responsabilidade. Estamos concluindo o nosso governo, quero continuar com a mesma responsabilidade que tivemos até agora. Não vou encaminhar projeto de Lei, de forma escalonada, que venha repercutir de forma negativa no futuro de outras gestões”, reforçou.

Em seu discurso, falou sobre o trabalho para equilibrar as contas públicas, no intuito de avançar na geração de emprego, renda e nos investimentos com recursos próprios, situação que não acontecia em Sergipe há décadas. “Assim que assumi o governo, tive o foco principal na gestão, na busca pelo equilíbrio fiscal e no saneamento das finanças. Buscamos o superávit fiscal, fizemos a reforma administrativa, controlamos o gasto público, e enxugamos a máquina. Enfim, reduzimos o custeio e aumentamos a eficiência da gestão”, frisou.

O chefe do Executivo Estadual lembrou do trabalho de gestão, que fez Sergipe avançar do conceito C para o B na classificação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), um recibo de bom pagador que possibilita receber ainda mais crédito de instituições financeiras nacionais e internacionais, e ainda, com perspectiva de ser o estado do Brasil com a maior projeção do PIB do país para 2022, segundo análise macroeconômica da MB Associados/4E Consultoria.

“De 2019 a 2021, nós pagamos R$ 550 milhões de dívidas que estavam atrasadas. Portanto, uma redução de passivo extremamente importante e, com isso, conseguimos avançar e continuamos avançando com o pagamento da folha do servidor dentro do mês, que é obrigação, mas que não acontecia há alguns anos. Conseguimos, inclusive, pagar o 13º dentro do ano e estamos fazendo isso em 2022, com a antecipação do pagamento de 50% do salário do 13º já no mês de aniversário do servidor”.

Fonte: Governo de Sergipe