CBF define data de estreia do Lagarto FC na Copa do Brasil

O Lagarto Futebol Clube estreará na Copa do Brasil no próximo dia 22 de fevereiro, às 19h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, onde enfrentará o Figueirense. Já o Clube Sportivo Sergipe enfrentará o Cruzeiro no dia 23, às 21h30, no Batistão.

Os confrontos foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite da última terça-feira, 1º de fevereiro, quando divulgou a tabela com as datas dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil.

Cabe destacar que a escolha do Barretão se deu porque o regulamento da competição na primeira fase estabelece jogo único com mando de campo do time com pior posicionamento no ranking. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a etapa seguinte, e o time visitante [mais bem ranqueado] terá a vantagem do empate.

Sendo assim, os times que avançarem para a segunda fase definirão o futuro novamente em partida única, com a mesma regra da fase anterior: a equipe visitante joga por um empate para avançar, o time mandante precisa vencer. Na terceira fase, os 20 classificados iniciam o mata-mata, com jogos de ida e volta, junto às outras 12 equipes previamente classificadas: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Remo, que conquistaram o direito pelo desempenho em diversas competições ao longo de 2021.