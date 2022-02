Fábio Reis entrega duas praças no município de Itabaianinha

Através de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Reis (MDB-SE), foram inauguradas na última quarta-feira, 02, duas praças em Itabaianinha, com a presença do prefeito Danilo de Joaldo (DEM), vereadores, autoridades e o ex-vereador Betão.

A primeira delas foi a do Conjunto Albano Franco, para qual foi destinada a emenda de R$ 400 mil, para que, além de outras praças, ela fosse totalmente reformada, recebendo novos bancos, piso pigmentado, iluminação de LED e novo paisagismo.

Já a Praça Marielza de Jesus Pinheiro, no povoado Patu, recebeu R$ 300 mil em emenda, mas foi construída do zero, essa recebendo até pergolado de madeira.

“Fazer tudo que tenho feito pelo povo de Itabaianinha me enche de felicidade, porque também recebo toda essa alegria e gratidão de volta. Só há uma maneira de retribuir esse carinho: trabalhando ainda mais pela população”, comentou Fábio.

“E é dessa forma que levamos desenvolvimento e qualidade de vida para o povo de Itabaianinha, destinando emendas que resultam em obras e melhorias na sua infraestrutura”, concluiu.

Fonte:Assessoria