Rescisão de Diego Costa com o Atlético-MG é publicada no BID

Na última quarta-feira, 02, a rescisão do contrato do atacante Diego Costa com o Atlético-MG foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. O contrato do jogador com o Galo iria até o fim deste ano, mas as partes acertaram amigavelmente o fim antecipado do compromisso.

No dia 16 de janeiro, o Atlético e o próprio jogador publicaram mensagem de despedidas mútuas, confirmando as informações de que Diego Costa solicitou mesmo o desligamento do clube. Em participação na Central do Mercado, Rodrigo Caetano falou sobre o processo, que estava previsto em acordo verbal, e confirmou também a inexistência de qualquer indenização por parte do jogador.

Diego Costa chegou ao Atlético no fim de agosto de 2021. Foram 19 jogos disputados, marcando cinco gols. Conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Com informações do Globo Esporte