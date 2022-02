Prefeitura de Lagarto dá início ao Projeto Verão Saúde 2022

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde iniciou na última terça-feira, 01, o Projeto Verão Saúde 2022 da Academia da Saúde. O objetivo é levar até os povoados do município, aulas de dança, orientação nutricional, saúde e bem estar, através da prática de exercício.

O Primeiro dia do Projeto aconteceu no Povoado Jenipapo e levou a população até a Praça principal para participar do aulão de dança. Para participar basta comparecer até o local, ah e sem esquecer da sua garrafinha de água. É fundamental se manter hidratado.

Confere o cronograma e não fique de fora dessa:

03/02 – Povoado Brasília

10/02 – Povoado Olhos D’água

17/02 – Colônia Treze

Fonte: Prefeitura de Lagarto