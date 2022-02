Santana do São Francisco alerta moradores para área com risco de deslizamento

A Defesa Civil informou que no local há uma rocha de grande proporção que pode deslizar, caso ocorra uma intervenção climática, como uma chuva forte ou ventania. Oito famílias devem ser retiradas do local.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, as famílias poderão receber o benefício do aluguel social enquanto o estudo mais detalhado sobre o risco está sendo preparado.

Fonte: G1 SE