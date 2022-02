Polícia prende três homens que espancaram até a morte o congolês Moïse

Disse que Belo, um dos presos, chamou uma ambulância e ele foi embora, e só soube que Moïse tinha morrido no dia seguinte.

No pedido de prisão temporária feito na última terça-feira, 01, pelo Ministério Público, a promotora de Justiça Bianca Chagas afirma que as imagens ‘comprovam toda a ação delituosa em seu mais alto grau de desprezo pela vida’.

Na terça-feira, o dono do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), onde a agressão aconteceu, também prestou depoimento à polícia

O dono do quiosque contou à polícia que, no dia 19 de janeiro, cinco dias antes do crime, dispensou Moïse porque ele estava embriagado, mas pagou a comissão a ele. E que as 8h30 da noite de 24 de janeiro, antes de ir embora, viu Moïse alcoolizado e o aconselhou a ir pra casa.

O dono do quiosque contou que pouco depois das 11h da noite recebeu um telefonema de um funcionário de uma barraca dizendo que Moïse tinha apanhado e que achava que ele estava morto. E que, em seguida, recebeu uma mensagem de áudio de Belo – um dos agressores – contando o que aconteceu e perguntando se as câmeras do quiosque estavam gravando. O dono disse que desconfiou, respondeu que não e o rapaz pareceu aliviado.