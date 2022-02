Sergipe é, proporcionalmente, o 4º estado com mais estudantes em escolas de tempo integral

O Ensino Médio em Tempo Integral, modalidade que tem sido expandida pela rede estadual de educação, tem se mostrado um sucesso em Sergipe. Segundo dados do Censo Escolar 2021 divulgados pelo Inep, Sergipe é o quarto estado que, proporcionalmente, tem mais alunos matriculados em escolas de tempo integral na rede pública. A proporção para Sergipe é de 26,6%, ficando atrás, no Brasil, apenas de Pernambuco, Paraíba e Ceará.

Em suas redes sociais, o governador Belivaldo Chagas comemorou esse dado. “O resultado mostra que estamos no caminho certo na aplicação desta modalidade de ensino, que mantém os alunos o dia inteiro na escola, aproveitando toda a sua potencialidade na educação formal e em atividades extracurriculares. Estamos travando essa luta para ampliar a oferta do Ensino Integral em cada vez mais escolas desde o início da nossa gestão e é gratificante perceber que já está dando resultado”, disse.

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou que a qualidade do ensino ministrada e a melhoria dos índices educacionais em escolas com jornadas ampliadas, a exemplo das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, são dados a se comemorar. “Unidades de ensino que ofertam turmas com o ensino médio em tempo integral apresentaram uma importante evolução na qualidade de ensino em relação às escolas sem turmas em tempo integral. Ou seja, com esforço, persistência e continuidade dos investimentos, Sergipe está se aproximando dos melhores exemplos de desempenho em educação pública”, declarou.

Crescimento

O avanço na oferta do Ensino Médio em Tempo Integral em Sergipe teve um crescimento ainda maior nos últimos meses, com a adesão de mais 14 escolas estaduais de Sergipe, que já iniciarão o ano letivo de 2022 na nova modalidade de ensino. Ao todo, o estado conta agora com 72 unidades de ensino, que agora são Centros de Excelência e passam a beneficiar os alunos com todo o diferencial da educação em tempo integral. A modalidade de ensino está presente em 49 municípios sergipanos e conta, atualmente, com cerca de 17 mil alunos matriculados.

Os estudos recentes publicados por instituições da área de educação descrevem que a escola em período integral apresenta impactos positivos na aprendizagem dos alunos. Segundo a coordenadora estadual do Censo escolar, Jucileide Aragão, a rede pública de ensino de Sergipe declarou no Censo Escolar 2021, que teve como referência o dia 26 de maio, o quantitativo de 18.873 matrículas, sendo 16.805 da rede estadual, que corresponde a 23,7% do total de 26,6% da matrícula ofertada e 2.068 da rede federal. “Dessas matrículas, podemos destacar que 15.578 foram ofertadas nas escolas estaduais de tempo integral, corroborando com o compromisso do governo estadual de expandir o ensino médio de tempo integral. Com mais tempo no ambiente escolar, o estudante tem a possibilidade e oportunidade de interação com os professores e colegas, além de vivenciar novas experiências, adquirindo conhecimentos e habilidades”, afirmou.

Expansão

A coordenadora geral do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Seduc, Emanoela Ramos, destaca a importância da expansão do ensino médio integral. “Sergipe ocupa o quarto lugar nacionalmente por causa da implantação dessa modalidade de ensino em mais escolas. Estamos fazendo esse trabalho de expansão desde 2017. Fizemos esse salto exponencial e hoje temos 72 unidades de ensino ofertando para cerca de 17 mil alunos, que estão tendo a oportunidade de acesso ao ensino médio em tempo integral. Quanto mais matrículas, mais a gente avança na Meta 6 do Plano Nacional de Educação, que é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica”, declarou.

A professora Kátia Manuela Silva Gomes ensina Língua Inglesa no Centro de Excelência Professora Maria Ivanda do Nascimento, em Aracaju, e comemora os dados divulgados pelo Inep de que Sergipe é o quarto estado, proporcionalmente, com mais alunos matriculados no ensino médio em tempo integral. “Eu acompanho isso desde o início e acho que é um grande avanço para Sergipe. Tenho muito orgulho de fazer parte deste programa do Governo. Os alunos são bastante beneficiados, melhoram a aprendizagem e têm também suporte emocional. Isso mostra que a escola não desempenha muito mais do que o papel de entregar o conteúdo”, disse.

O diretor do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Daniel Lemos, também é um entusiasta do ensino médio em tempo integral. “De 2016 para cá, a rede estadual de ensino teve um crescimento exponencial no número de escolas que ofertam essa modalidade de ensino. Foi uma expansão fora do comum e isso mostra o comprometimento do governo com os nossos jovens. Estamos colhendo a safra de bons resultados”, declarou.

Quem também comemorou foi o professor Marcos Medeiros dos Santos Neto, que é coordenador do Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, em Divina Pastora. “Esse avanço é sinal de mais oportunidades, já que o ensino médio em tempo integral tem um grande diferencial, com um currículo diversificado. Em um cenário como o nosso, isso gera um grande impacto positivo para a sociedade sergipana”, afirmou.

Fonte: Governo de Sergipe