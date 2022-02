Sergipe e Confiança fazem primeiro clássico do ano nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 03, oSergipe e Confiança farão o primeiro ‘Clássico Maior’ de 2022. O jogo será válido pela 4° rodada do Campeonato Sergipano.

O time colorado vem de derrota para o Ceará, pela Copa do Nordeste, e realizou treinamentos nos últimos dois dias e um treino físico nesta quinta. Apenas o goleiro Rodrigo encontra-se no departamento médico do time rubro.

Já o Confiança encerrou a preparação para a partida com treino na última quarta-feira, 02. O time azulino vem de vitória por 5 a 0 sobre o América de Propriá e pode se consolidar na liderança do Grupo B nesta rodada.

O clássico terá início às 20h30, na Arena Batistão, e ocorre com mando de campo do Sergipe.

Fonte: Infonet