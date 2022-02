Programa Jovem Senador 2022 está com inscrições abertas

Os estudantes interessados em se candidatar ao Programa Jovem Senador 2022 poderão submeter suas redações até o dia 18 de março de 2022, tendo como tema central “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”. A iniciativa visa a proporcionar aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil, bem como estimular o relacionamento permanente dos jovens cidadãos com o Senado Federal.

Na Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), a Coordenação Estadual do Programa Jovem Senador está sob a responsabilidade do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/ Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Dase/Seades), tendo como coordenadora estadual a técnica-pedagógica Nadia Cardoso. Segundo ela, o objetivo do concurso é estimular nos estudantes do ensino médio, que estejam cursando esse nível da educação básica, com idade até 21 anos em 31/12/2022, e regularmente matriculados nas escolas públicas dos estados e do Distrito Federal, a reflexão sobre política, democracia e exercício da cidadania.

Para participar da edição de 2022 os estudantes devem elaborar uma redação com o tema “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”. Os autores das 27 melhores redações — um por unidade da Federação — serão automaticamente selecionados para vivenciar, em Brasília, no período de 27 de junho a 1º de julho de 2022, o processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos senadores da República.

A entrega das redações, juntamente com a ficha de inscrição e fotocópias do RG do candidato e do professor orientador, será feita por meio do endereço eletrônico jovemsenador2022sergipe@gmail.com. As escolas que não tiverem condições de enviar por e-mail poderão encaminhar pelos Correios para a sede da Seduc, localizada no endereço: Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura – SEADES/DASE, Bloco 3, sala 33 – Rua Gutemberg Chagas, 169 – D.I.A., bairro Inácio Barbosa – CEP 49040-780.

“É importante observar que tanto o e-mail como a postagem do material através dos Correios terão como data final o dia 18 de março de 2022, quando se encerram as inscrições. O anúncio dos 27 jovens senadores e senadoras será no dia 6 de maio. Já o vencedor do concurso de Redação será revelado no dia 11 de maio”, informou Nádia Cardoso.

Mais informações podem ser obtidas no regulamento ou por meio dos contatos: (79) 3194-3336 (Seades), (79) 99959-4356 (Nadia Cardoso).

Fonte: Seduc